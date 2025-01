Porte girevoli in Consiglio. Entra Maria Rita Palazzi

SPOLETO Cambi a catena nel gruppo consiliare del Pd, l’ex capogruppo Federico Cesaretti è un nuovo componente della Giunta e al suo posto in Consiglio comunale entra la prima dei non eletti, Maria Rita Palazzi: "Spero di essere un sopporto per l’operato di tutti". Alle ultime amministrative aveva ottenuto 71 voti e ieri all’unanimità il Consiglio ha approvato l’atto di surroga. Maria Rita Palazzi entra ufficialmente a far parte del gruppo del Pd ed è la seconda a subentrare in corsa, dopo Arianna Panetti, che aveva sostituito sempre nel gruppo del Partito Democratico la parlamentare europea Camilla Laureti. Con l’ingresso in assemblea della nuova consigliera si completa l’iter avviato in seguito all’elezione in Regione dell’ex vicesindaco ed assessore Stefano Lisci (nella foto). Non cambiano gli equilibri in maggioranza perché a sostituire Lisci è entrato in Giunta Federico Cesaretti, sempre in quota Pd, ed il ruolo di vicesindaco è stato assunto dall’assessore alla cultura Danilo Chiodetti, anche lui del Partito Democratico. Il nuovo assessore Cesaretti ha colto l’occasione della prima seduta del 2025 del Consiglio comunale per ringraziare il sindaco e tutti i membri della Giunta, ma anche per augurare buon lavoro al nuovo consigliere regionale Lisci. Cambia anche il capogruppo del Partito Democratico che da ieri è il consigliere Guerrino Lucentini. Il ruolo di vice capogruppo invece sarà ricoperto da Vania Buffatello.