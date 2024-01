Porte Aperte Trasimeno. Rinnovato il "patto" per promuovere il territorio

Porte Aperte Trasimeno rinnova il suo "patto" con il territorio. Al Museo del Vetro di Piegaro si è tenuto l’incontro annuale, organizzato da Urat tra operatori turistici, istituzioni ed Enti, per condividere la strategia di promozione turistica. In sintonia con le strategie regionali, che attraverso l’adozione del Brand Umbria Cuore Verde d’Italia propongono un’immagine condivisa tra tutti gli operatori del settore, il presidente Michele Benemio ha precisato che il Consorzio Urat (Unione Ristoratori Albergatori del Trasimeno) insiste in "un lavoro sistematico di promozione che crea collaborazioni aventi carattere di stabilità tra le eccellenze del territorio ed i tour operator, al fine di sviluppare offerte innovative integrate". La Regione Umbria ha confermato il proseguimento delle intese attività di promozione regionale, su canali di rilevanza nazionale, indispensabile supporto per tutti gli operatori del settore turistico. E’ stato anche ricordato che il Trasimeno è territorio "pilota" nell’ambizioso programma rivolto al miglioramento dell’accessibilità che vede strutture ricettive e operatori museali proporre un progetto condiviso di sensibilizzazione che coniuga accoglienza e fruibilità del territorio e che ha come obiettivo una nuova visione di disabilità: quello che è necessario per alcuni è utile per tutti. Presente all’evento anche l’intero comitato direttivo di Urat che ha come rappresentanti i titolari delle varie tipologie di strutture ricettive: hotel, campeggi, agriturismi e villaggi. A riconoscimento degli sforzi profusi dalle aziende per il rispetto di standard che garantiscono sistemi di gestione e servizi di qualità nell’accoglienza del turista si è espresso il Presidente dell’Unione dei Comuni, Matteo Burico, mettendo in evidenza che "la situazione delle sponde del lago Trasimeno dovrà essere gestista con la massima delicatezza e opportuna discrezione poiché i problemi climatici andranno ad intensificare l’aridità che mortifica il paesaggio lacustre".

Il Consorzio inizierà con lo sviluppo di un piano editoriale che punta a comunicare le opportunità della simbiosi tra uomo e natura, partendo con un primo evento il prossimo 24 febbraio all’Oasi la Valle, dove è stata di recente realizzata una nuova passerella grazie agli sforzi dell’amministrazione comunale del Comune di Magione.