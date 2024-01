Porta Maggiore sarà risistemata dopo il crollo

ORVIETO - Sarà sistemata porta Maggiore dopo il piccolo crollo di una parte dell’arco. "La parte del paramento che si è distaccata – spiega il vicesindaco Mario Angelo Mazzi – era già stata oggetto di un intervento alcuni anni fa da parte della scuola edile. Porta Maggiore, sia a destra che a sinistra, è completamente vuota. La parte sinistra è accessibile, è stata ispezionata e sarà bonificata. Anche la parte destra, dove una volta c’erano dei bagni, è stata riaperta e sarà recuperata. Gli ammaloramenti che si verificano sull’arco dipendono dall’umidità che si forma proprio in questi vani che sono rimasti chiusi. Per quanto riguarda il guano dei piccioni sono stati fatti degli interventi per applicare elementi anti intrusione ma il problema, per quanto sia stato contenuto, persiste ancora. Abbiamo già un progetto generale di riqualificazione della struttura e trattandosi di semplici manutenzioni e ripuliture non siamo soggetti alla supervisione della Soprintendenza alla quale però invieremo una relazione per specificare quale sarà l’ordine degli interventi".