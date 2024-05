Pontevecchio Vittoria in rimonta e finalissima

CASTEL DEL PIANO

1

PONTEVECCHIO

2 dts

CASTEL DEL PIANO: Rossi, Bartoccioni, Timbri, (26’ st Barluzzi), Milletti, Fiorucci, Urbani, Bura (29’ st Montanucci), Pinazza (38’ st Mignone), Polidori, Hysenaj (12’ st F. Sisani), Vicaroni (18’ st G. Costantini). A disp.: Proietto, Tempesta, Crispiciani, Lakhdar.

All.: Grilli.

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Nofri, Cesaroni (19’ st Bamba), Pierassa (29’ st Mariucci), Biavati, Checcaglini, Vinciarelli (35’ st Pero Nullo dal 2’ pts Barboni), D’Ambrosio, Depretis, Mancinelli, M. Sisani (13’ st Castelletti). A disp.: Pignatta, S. Costantini, Toscano, Monacchia.

All.: Caldarelli.

Arbitro: Ciorba di Perugia (Giacometti e Dolgetta di Gubbio).

Marcatori: 39’ pt Vicaroni (CP9, 51’ st Mancinelli (PO), 5’ sts Mariucci (PO).

Note: espulso al 16’ st Urbani (CP) per somma di ammonizioni, al 7’ pts espulso per proteste il tecnico Grlli (CP). Spettatori 500 circa. Ammoniti: Pinazza, Urbani (CP),

Biavati (PO). Recupero: pt 2’, st 9’, pts 20, sts 7’.

La Pontevecchio batte 2-1 in rimonta il Castel del Piano ai tempi supplementari e conquista la qualificazione alla finalissima che vale l’Eccellenza contro il Cannara. Un avvio in sordina, complice anche il gran caldo, con il Castel del Piano che si vede alla mezzora quando Pinazza suggerisce per Polidori: palla sul fondo. Replica della Pontevecchio al 37’ con Sisani per D’Ambrosio. Rossi c’è. Sull’altro fronte guai a svegliare Vicaroni. La prima palla buona, servita da un Polidori in versione assistman, il puntero la butta dentro. É il 40’ e si va all’intervallo sull’1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa Vicaroni prova subito il raddoppio. Poi tocca a Bura testare i riflessi di Cucchiararo. La Pontevecchio ha la palla per il pari al 60’ ma Depretis incorna a salve sull’assist di Mancinelli. Ribaltamento di fronte e il Castel del Piano protesta per questo contatto con Polidori che finisce giù. Ciorba lasciare correre e Urbani, già ammonito, interviene sul neo entrato Castelletti. Ciorba fischia ed estrae il secondo giallo che lascia il Castel del Piano in dieci. Al 96’ schema di Pero Nullo per Mancinelli e il grande ex non perdona. Si va ai supplementari e al minuto 110 il neo entrato Mariucci è il più lesto di tutti a deviare in rete con la deviazione involontaria di Costantini. La Pontevecchio vola allo spareggio, il Castel del Piano mastica amaro.