Ponte San Giovanni, per il Pinqua lavori anche alle cabine elettriche

PERUGIA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel, informa che nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico cittadino, da domani saranno avviati i lavori di restyling della rete elettrica in area Ponte San Giovanni, a Perugia, con particolare riferimento alle attività propedeutiche all’eliminazione della cabina elettrica esistente, alla realizzazione di un nuovo impianto box, ben inserito nel contesto urbano, e all’automatizzazione delle linee elettriche interrate ad esso collegate, funzionali anche al progetto Pinqua e agli interventi per migliorare l’accessibilità alla stazione ferroviaria di Ponte San Giovanni promossi dal Comune. Le operazioni, che vedranno l’azienda elettrica investire circa 100mila euro, per ragioni di sicurezza dovranno svolgersi in orario giornaliero e richiederanno un’interruzione temporanea del servizio elettrico che interesserà a fasi alterne e per zone limitate via Manzoni, via Nino Bixio, strada dei Loggi. L’invito è di non utilizzare gli ascensori.