Ponte Rosso vince l'edizione 2023 del Palio del Cupolone a S. Maria degli Angeli

Il rione Ponte Rosso ha vinto l’edizione 2023 del Palio del Cupolone precedendo il rione del Campo, giunto secondo e il Fornaci classificatosi terzo. Il verdetto nella tarda serata di sabato, intorno alla mezzanotte, in una piazza Garibaldi gremita. Dal Palazzetto de Capitano del Perdono, subito dopo l’esame dei risultati complessivi di giochi, sfilate e scene è arrivata la proclamazione, ed è stato arrotolato il drappo con il simbolo del Ponte Rosso per la gioia dei rionali che hanno poi festeggiato a lungo con il Palio dipinto quest’anno dall’artista Giovanni Granato. L’esito della manifestazione al termine del gioco della "Fabbrica" (ispirato alla ricostruzione della Basilica e i tre Rioni si sono esibiti in contemporanea nella composizione del loro muro) che ha visto primeggiare proprio i rossi che hanno anche vinto i Giochi dei Muje (di Kevin Hatija, della classe 2^d della scuola Media Galeazzo Alessi, il disegno dal quale è stato realizzato il Palio), nelle scene, nelle sfilate. La giuria 2023 era composta da Patrizia Anania (presidente), Arturo Andreoli e Tommaso Minniti.

Palio che ha regalato un ampio programma di appuntamenti culturali e artistici, a cominciare dal concerto: "Il Palio all’Opera" dedicato alle musiche di Giuseppe Verdi ha visto per una sera, Santa Maria degli Angeli trasformarsi in un ‘teatro d’opera’ con le musiche eseguite dall’Orchestra Lirica Umbra diretta dal Maestro Michele Margaritelli, i solisti: Manuela Molinelli Mezzosoprano e Claudio Rocchi Tenore, coi Cori Commedia Harmonica diretta dal Maestro Umberto Rinaldi e Corale della Porziuncola diretta da padre Matteo Ferraldeschi. E ancora le sfilate storiche e le scene proposte dai rioni. Sino all’epilogo. L’edizione 2023 de "J’Angeli ‘800 - Palio del Cupolone" – la quarta – ha mostrato anche alcune novità, sotto la guida del nuovo Direttore Artistico Susanna Tartari, fra i maggiori esperti nazionali di rievocazioni storiche.

Maurizio Baglioni