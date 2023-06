Polvese, la nuova rotta diventa ’strutturale’

CASTIGLIONE DEL LAGO – Una nuova rotta Castiglione del Lago-Isola Polvese che da sperimentale diverrà un collegamento strutturale è la novità che riguarda i trasporti su acqua al Trasimeno. C’è anche questo nella definizione del livello dei servizi minimi dei Trasporti che il Comune di Castiglione del Lago trasmetterà alla Regione e da inserire nella prossima gara del Trasporto Pubblico Locale che, mantenendo inalterati tutti i servizi ad oggi erogati (le due linee scolastiche non servite da Busitalia e l’intero servizio a chiamata sia nel capoluogo che nelle frazioni), comportano, a gara effettuata, una riduzione del finanziamento a proprio carico di oltre 75.000 euro l’anno. Inoltre, in accordo con la Provincia, nei servizi minimi da inserire in gara è stato previsto anche l’inserimento della rotta Castiglione del Lago-Isola Polvese che da sperimentale diverrà strutturale. "Abbiamo ottenuto risultati – spiega il Comune – che premiano la scelta di potenziare il servizio di trasporto a chiamata quale efficace sistema di mobilità da e per il capoluogo: oltre 16.000 passeggeri nel servizio del capoluogo e oltre 3.700 passeggeri in quello delle frazioni nel 2022 con trend in aumento nei primi 4 mesi del 2023".