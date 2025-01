Polizie locali dell’Umbria celebrano il patrono. Messa in Duomo e spettacolo aereo in piazza

FOLIGNO Un’ esibizione aerea sopra Piazza della Repubblica in onore degli agenti delle polizie locali di tutta l’Umbria riunite a Foligno per festeggiare San Sebastiano, patrono dei vigili urbani. "In occasione di San Sebastiano, patrono della polizia locale, - ha affermato il sindaco Stefano Zuccarini - abbiamo celebrato nella Cattedrale di San Feliciano la festa regionale della polizia locale ospitando delegazioni provenienti da tutta l’Umbria, unitamente ai gonfaloni ed ai rappresentanti delle amministrazioni comunali, con la presenza del questore di Perugia, Dario Sallustio".

Alla messa nella basilica di San Feliciano, celebrata da monsignor Giuseppe Bertini, hanno partecipato i responsabili di vari comandi delle maggiori città umbre e tra le altre autorità civili e militari, anche il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Galligari, il vicesindaco Riccardo Meloni, diversi assessori e consiglieri comunali. "È stata una bellissima occasione di festa, di incontro e di confronto, - ha concluso il sindaco - terminata con un’avvincente esibizione aerea sopra piazza della Repubblica. E’ stata l’occasione per ringraziare i vigili urbani e tutte le forze dell’ordine per il lavoro che ogni giorno svolgono per garantire l’ordine e la sicurezza, in piena collaborazione con le istituzioni e con spirito di servizio e vicinanza ai cittadini".

"Il ruolo della polizia locale – sottolinea Francesco De Rebotti, assessore regionale alla sicurezza – è fondamentale non solo per la pubblica sicurezza, spesso in coordinamento con le forze dell’ordine o in loro assenza, in quei territori privi di commissariati, ma anche come presidio di ascolto e punto di riferimento per i cittadini. Come Giunta regionale ci impegniamo a colmare una lacuna normativa lasciata dalla precedente amministrazione Tesei. Intendiamo promuovere una legge organica sulla polizia locale, in linea con quanto già fatto da altre regioni, per valorizzare e regolamentare quella che riteniamo essere una funzione strategica".