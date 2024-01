Polizia stradale, un anno di attività. Automobilisti indisciplinati: quasi 15mila le contravvenzioni

Automobilisti con il piede troppo pesante, poco attenti alle regole di comportamento che hanno a che fare con la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. È quanto emerge dal bilancio dell’attività della polizia stradale di Perugia. Che, nel 2023, ha vigilato sulle strade della provincia con 3.379 pattuglie. Eseguite 33 scorte a gare e personalità e la collaborazione in servizi di ordine pubblico con 50 pattuglie. Le infrazioni contestate sono state 14.685, di cui 5.075 per eccesso di velocità, 564 per il mancato uso delle cinture di sicurezza o dei seggiolini, 343 per l’utilizzo del telefonino alla guida; sono 203, invece, le patenti di guida ritirate e 20.498 i punti patente decurtati. I veicoli sequestrati sono stati 211 mentre quelli sottoposti a fermo amministrativo sono stati 110; ritirate anche 214 carte di circolazione. E ancora: 1.508 gli automobilisti sottoposti a etilometri, di cui 126 sono stati multati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre 17 sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Con la ripresa dei servizi di contrasto alle cosiddette “stragi del sabato sera“, si è potuta constatare nella provincia una diminuzione dei casi di guida in condizioni alterate, infatti, nel 2022, erano stati 180 i casi accertati, mentre nel 2021, in regime di restrizioni dovute al Covid 19, erano stati 107. Sul fronte degli incidenti, sono stati 755 quelli rilevati, sei i mortali. Un dato anche questo in calo rispetto al 2002 quanto si erano accertati 813 incidenti, 10 con esito mortale.

Sul fronte dell’attività di polizia giudiziaria, sono state arrestate 5 persone, 138 quelle denunciate, 5 i veicoli sequestrati, 4 le carte di circolazione. Controllati anche 113 esercizi commerciali, in 9 casi sono state rilevate irregolarità. Non sono mancate le opertazioni “ad alto impatto“ che hanno riguardato ambiti di impatto sulla collettività. I servizi effettuati, in tutto 58 e hanno riguardato controlli di legalità nel settore dell’autotrasporto sia di persone che di merci, controlli della copertura assicurativa, degli pneumatici dei veicoli, sull’uso corretto dei cellulari, dei sistemi di ritenuta e cinture di scurezza. Continua, poi, l’attività di formazione che ha riguardato i giovani delle scuole, con l’intento di formare futuri automobilisti consapevoli.

Luca Fiorucci