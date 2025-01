Polizia locale, numeri in aumento: "Nel 2025 molti eventi complessi"

Nel 2024 sono state elevate oltre 10.000 multe, nei parcheggi sono stati gestiti 17.422 autobus turistici (16.232 nel 2023), 436.129 auto e 4.211 camper, 10 nuovi agenti assunti. La Polizia locale, in occasione di San Sebastiano, patrono del Corpo, ha fornito i numeri, in aumento nei diversi ambiti di competenza.

Per quanto riguarda le sanzioni, 9.945 sono state quelle per violazioni al codice della strada, 4.264 per violazione dei limiti di velocità, 192 per omessa revisione, 6 per emissioni acustiche non conformi, 39 per mancata copertura assicurativa; 74 per suolo pubblico e pubblicità e 6 per circolazioni nonostante il fermo amministrativo del veicolo mentre 10 i sequestri amministrativi e 5 fermi; ritirate 8 patenti e 15 carte di circolazione; 2.090 punti di patente decurtati; 38 rimozioni forzate; 71 incidenti rilevati di cui 31 con feriti.

Sono stati gestiti nei parcheggi 17.422 bus turistici, 436.129 auto e 4.211 camper. Senza dimenticare gli oltre 100 gli eventi ordinari a cui si sono aggiunte iniziative come il G7 della disabilità, la Marcia della Pace, la marcia organizzata dal Coordinamento cittadini per la pace, il campionato di handbike e i tanti concerti.

"Anche nel 2024 – ha evidenziato il comandante Antonio Gentili – l’attività è stata particolarmente intensa e impegnativa, per i grandi numeri legati alle presenze turistiche e ai tanti eventi che caratterizzano una città come Assisi, ma anche per l’ordinaria amministrazione nel garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio".

"Tra il 2025 e il 2026 ci attendono tanti nuovi eventi importanti e complessi, con un impatto forte sulla vita della città, come il Giubileo, la canonizzazione di Carlo Acutis, l’ottavo centenario del Cantico delle Creature e della morte di San Francesco, rispetto ai quali sarà strategico il ruolo della Polizia locale" ha aggiunto il vicesindaco Valter Stoppini.

M.B.