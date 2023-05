Polizia e associazione Libera incontrano gli studenti

SPOLETO - In memoria della strage dei Georgofili. A trent’anni dall’attentato, all’Istituto superiore per sovrintendenti di polizia "Rolando Lanari" di Spoleto, l’evento voluto dall’associazione "Libera associazione, nome, numeri contro le mafie", dal titolo "Memoria e impegno a 30 anni dalla strage dei georgofili". L’evento, inizialmente programmato per l’11 marzo poi rinviato a causa del terremoto che aveva interessato l’Alto Tevere, era rivolto agli alunni delle terze medie e di tutto il ciclo delle scuole secondarie di secondo grado di Spoleto. A aprirlo, il direttore dell’Istituto per Sovrintendenti, Maria Teresa Panone, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, la quale costituisce un’occasione per le giovani generazioni per riflettere sul tragico evento e trarne insegnamento, affinché episodi di questo tipo non si ripetano. A seguire, ha preso la parola Teresa Fiume, sorella di Angela Fiume, una delle vittime della strage di via dei Georgofili, deceduta insieme al marito e alle bambine, una di 9 anni ed una di appena 2 mesi. La signora Teresa, dopo aver ripercorso, attraverso un commovente racconto, i tragici eventi di quella notte e aver raccontato di come hanno cambiato la sua vita e quella dei suoi cari, ha rivolto ai ragazzi un toccante pensiero: "Vi ho raccontato cosa è accaduto affinché tutti voi, attraverso l’impegno collettivo, possiate fare memoria, perché anche tornare a casa e raccontare alle persone che incontrate cosa avete ascoltato e provato oggi significa fare memoria". L’evento si è concluso con l’intervento del tenente colonnello Guido Barberi, responsabile del Comando di Tutela del patrimonio culturale dell’arma dei carabinieri di Perugia.