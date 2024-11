Polemiche, manifestazioni e visite

TERNI Stefano Bandecchi dice via social che i voti li compra? "Conoscendo un po’ il sindaco di Terni, penso che sia il solito modo che ha di entrare così nella discussione, non credo che questo sia possibile, né che intenda assolutamente farlo. Dopodiché io ho una coalizione e Alternativa Popolare fa parte di questa coalizione". Lo ha detto a Porta a Porta la governatrice Donatella Tesei, candidata con il centrodestra per un secondo mandato. Oggi i leader nazionali dei principali partiti del centrosinistra saranno a Terni per uno degli appuntamenti della chiusura della campagna elettorale di Stefania Proietti, candidata presidente della Regione Umbria. Al presidio in programma di fronte all’ospedale Santa Maria intorno alle 10.30 sono annunciati Elly Schlein, Pd, Giuseppe Conte, M5S, Angelo Bonelli, Europa verde, e Nicola Fratoianni, Sinistra Italiana.

Mercoledì sera il ministro delll’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha visitato le aziende chimiche Novamont e Ceplast. "La sfida energetica di Arvedi Ast - ha detto – riguarda tanto l’elettrico quanto l’idrogeno. C’è una questione di competitivita relativa al prezzo dell’energia e il Governo ha chiuso un provvedimento che permetterà ad Arvedi e ai 4mila grandi energivori a livello nazionale, di avere per tre anni uno spazio di energia che faccia da ‘ponte’ verso un equilibrio diverso". Oggi alle 17.30 al PalaTerni l’evento di chiusura della campagna elettorale di Donatella Tesei. Con lei sono annunciati i governatori del centrodestra. Interverranno i presidenti della Liguria Marco Bucci, del Veneto Luca Zaia, delle Marche Francesco Acquaroli, dell’Abruzzo Marco Marsilio, del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, della Lombardia Attilio Fontana e del Lazio Francesco Rocca.