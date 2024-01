Polemica sulle vie di confine. Critiche al Comune: "Promesse non mantenute"

Strade ‘di confine’, scontro Fratelli d’Italia-Movimento 5 Stelle: i primi parlano di promesse non mantenute del Comune di Assisi che penalizzano i cittadini e i fruitori delle vie per le quali l’amministrazione Proietti non ha mosso un dito, i ‘grillini’ invitano gli amministratori e i referenti sul territorio di Fratelli d’Italia a smetterla di fare politica per il proprio tornaconto e iniziare a lavorare per il bene della comunità. I circoli territoriali di Bastia Umbra e di Assisi di Fratelli d’Italia spiegano la situazione relativa a due strade ‘dimenticate’, via India, fra Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra e via Guido Sorignani che unisce la frazione bastiola di Costano a Tordandrea. Tracciati che versano in condizioni di abbandono e degrado, per le quali interventi sono urgentissimi e che hanno sollevato, nel tempo, proteste e polemiche fra i cittadini. "Dopo gli incontri congiunti tra le amministrazioni di Bastia Umbra ed Assisi, iniziati nel lontano febbraio 2022 e fortemente voluti dal sindaco Paola Lungarotti e dall’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni, niente di concreto è stato ottenuto, nonostante l’intesa raggiunta sui lavori da eseguire nelle due strade a confine e di proprietà degli Enti – lamentano Fratelli d’Italia -. A nulla sono valsi i solleciti all’amministrazione assisana, da ultimo quello inviato con la lettera del sindaco Lungarotti il 6 dicembre 2023. Per strade che sono in stato pietoso e con gli interventi sono indifferibili".

"E’ importante precisare che le due strade in questione non si trovano al confine comunale, ma sono interamente all’interno del territorio di Assisi – replica il Gruppo territoriale del M5s di Assisi e Bastia -. Perché il circolo di FdI di Bastia sottoscrive un comunicato polemizzando sulle strade comunali di Assisi? Il fatto non ci sorprende dato che accade proprio in vista delle prossime elezioni del 9 giugno". Nel sottolineare come l’amministrazione comunale di Assisi e gli uffici competenti hanno sempre avuto attenzione per la riqualificazione e la manutenzione, i 5 Stelle di Assisi e Bastia aggiungono: "È vero che i lavori partiranno con leggero ritardo rispetto al cronoprogramma "verbalmente" concordato, ma questo non è dovuto a negligenza o incompetenza dell’Amministrazione Proietti, bensì a problemi burocratici legati alla condivisione delle competenze amministrative con il Comune di Bastia che gli uffici comunali di Assisi stanno cercando di chiarire".