Pochi medici al pronto soccorso: "Bisogna coprire i turni notturni"

"Stante la grave carenza di dirigenti medici presso la struttura complessa di pronto soccorso e accettazione evidenziata dal direttore del dipartimento di emergenza-accettazione e ravvisata la necessità di garantire la continuità assistenziale nella suddetta struttura, in esecuzione della delibera del direttore generale, è indetto un avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di dirigenti medici disponibili all’effettuazione di turni di guardia notturni in regime di produttività aggiuntiva presso pronto soccorso e accettazione". E’ avviso pubblicato dall’Azienda ospedaliera Santa Maria e la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2024. Insomma per fronteggiare la carenza di personale in uno dei servizi più richiesti, come appunto quello del pronto soccorso, e per contrastare le estreme difficoltà di reperire professionisti tramite concorsi, l’azienda ospedaliera lancia una sorta di appello ai propri medici e pubblica un avviso che resterà aperto tutto l’anno.

"Il ricorso alle prestazioni aggiuntive – si legge ancora nel bando – è adottato in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell’attività istituzionale soprattutto per sopperire alla grave carenza di organico presso la struttura complessa pronto soccorso e accettazione". I medici che si renderanno disponibili dovranno acquisire preventivamente i nulla-osta dai responsabili dei reparti ospedalieri in cui prestano attualmente servizio. L’elenco dei medici disponibili alla “produttività aggiuntiva“ sarà aggiornato ogni tre mesi. Poco meno di 500 euro il compenso lordo a turno di servizio notturno.