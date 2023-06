"Pnrr, la Giunta ha fatto flop" I Civici: ’La città maglia nera Progetti solo per sei milioni’

Una candidatura a cui lavorare in vista delle prossime elezioni amministrative, un’operazione civica e centrista che ha l’ambizione di aggregare intorno al nome di un aspirante sindaco autorevole anche il Partito democratico. E’ questo il lavorio politico che è iniziato da mesi ad Orvieto sotto l’attenta regia del consigliere regionale Andrea Fora, da poche settimane approdato ad Italia Viva. Il tessitore dei rapporti che dovrebbero consentire l’operazione politica è l’ex sindaco e consigliere comunale Franco Raimondo Barbabella , infaticabile centrocampista della politica, con una vocazione a fare anche la punta grazie all’ambizioso progetto che vorrebbe fare della ex Piave il super museo d’Italia. Da qui al voto, la parola d’ordine è: demolire la giunta Tardani, volendo dimostrare i limiti di questa amministrazione. Il fronte scelto per il primo attacco è quello relativo alla capacità di Tardani di portare a casa progetti finanziati dal Pnrr. Finora è arrivati disco verde per finanziamenti da circa 6 milioni, la maggiore parte dei quali per il nuovo edificio da realizzare ad Orvieto al posto della vecchia ex scuola media, per ospitare il centro per le famiglie. I civici però considerano tutta l’operazione Pnrr di Orvieto un mezzo fallimento. "Ritenersi contenti di aver racimolato un po’ di soldi con il Pnrr induce tristezza – dicono i Civici per Orvieto – l’importo assegnato alla città è di 6 milioni e 480 mila euro. Nella fascia di comuni dell’Umbria che vanno dai 16.000 ai 20 mila abitanti Orvieto è all’ultimo posto. Bastia Umbra porta a casa 8,94 milioni di euro; Marsciano 9,05; Narni 10,77; Umbertide 11,50; Todi 14,06. Anche S.Giustino ottiene fondi pari ad Orvieto, 6,36 milioni di euro, che per un paese di 11 mila abitanti è un grande traguardo", dicono i civici.

Cla.Lat.