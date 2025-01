Pnrr, in arrivo un milione. Sarà realizzata una mensa per le scuole

In arrivo a Città della Pieve dal Pnrr 890mila euro (a cui si aggiungono 10mila euro di compartecipazione da parte del Comune) che saranno utilizzati per la realizzazione di una nuova mensa per le scuole, inglobata nel terrapieno attualmente utilizzato come parcheggio, al lato dell’ex-Convento di Sant’Agostino. A darne notizia è lo stesso comune, sulla sua pagina Facebook. Il progetto accolto prevede la realizzazione di una struttura di 371 mq su un unico livello dedicata esclusivamente alle attività di ristorazione. L’edificio, che sorgerà su un terreno comunale già urbanizzato e destinato ad usi scolastici, sarà dotato di cucina professionale, dispensa, ampio refettorio e tutti i servizi igienici necessari. Sono state privilegiate soluzioni costruttive all’avanguardia e sostenibili.

"Questo progetto è l’ulteriore testimonianza dell’attenzione che questa amministrazione ha per le scuole cittadine", commenta il sindaco Fausto Risini.