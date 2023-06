Più violenze di genere Reato in crescita del 10% con 10 arresti e 102 denunce

Aumentano del 10 per cento le violenze di genere, che hanno portato i carabinieri negli ultimi dodici mesi ad arrestare 10 persone e a denunciarne ben 102. Una media di un provvedimento ogni tre giorni. E’ emerso dall’attività svolta sul territorio nell’ultimo anno, presentata in occasione del 209esimo anniversario della fondazione dell’Arma. La cerimonia si è svolta in piazza Tacito. Quasi 50 servizi al giorno, 17.851 in tutto, 35.172 carabinieri impiegati, 64.103 persone e 50.312 veicoli controllati. Sono alcuni numeri dell’attività condotta dall’Arma. Il punto è stato fatto dal comandante provinciale, il colonnello Davide Milano. Circa 140 arresti e 1.500 le denunce a piede libero. "L’andamento della delittuosità - spiega il colonnello Milano - si è mantenuto in linea con gli anni precedenti, i reati predatori e quelli connessi allo spaccio e al traffico di droga sono i più diffusi. In calo rapine e ricettazione". Particolare attenzione, appunto, è stata destinata anche alle violenze di genere: "A fronte di un aumento dei reati perseguiti (+10% circa) l’Arma di Terni ha risposto traendo in arresto 10 persone e denunciandone 102". Trentasette le persone arrestate per droga, oltre 60 quelle denunciate. Aumentate le segnalazioni in Prefettura di assuntori di stupefacenti: ben 140. Sequestrati 10 kg di sostanze stupefacenti di varia tipologia (circa 6.500 grammi di marijuana, quasi 2.650 grammi di hashish, quasi 600 grammi di cocaina, circa 160 grammi di eroina, ed altre sostanze, tra cui la cd "droga dello stupro" per 100ml).

Ste.Cin.