Più offerte di percorsi naturalistici. Nasce il sentiero “Le vie del Peglia“

Cresce l’offerta turistica collegata ai percorsi naturalistici nell’Orvietano. Dopo l’avvio con notevole successo, nello scorso ottobre, del cammino dell’intrepido Larth, tragitto di trekking su poco meno di sessanta chilometri tra Orvieto, Bolsena e Civita di Bagnoregio, adesso nasce un progetto analogo che unisce e valorizza due luoghi di grande impatto dal punto di vista naturalistico e storico come San Venanzo e Parrano. Si tratta del sentiero ad anello “Le vie del Peglia“ che e’ ormai realta’. Il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli: "Abbiamo lavorato per rendere fruibile un cammino in uno dei luoghi piu’ affascinanti dal punto di vista ambientale e paesaggistico della nostra regione: l’Elmo-Melonta. Abbiamo inoltre realizzato un piccolo ostello con dodici posti letto per chi desidera pernottare. E’ una prima, grande realizzazione per gli amanti della natura, del camminare lento, per una promozione turistica del territorio". "L’ impegno - continua - è proseguire su questa strada: la realizzazione del “Cammino delle Terre Custodi“ sara’ uno degli obiettivi cammino di cinque tappe con pernottamenti nelle strutture ricettive che si convenzioneranno". Per la nuova offerta turistica che mette insieme San Venanzo e Parrano, si stanno al momento cercando le formule migliori per la gestione complessiva del progetto che deve essere curato sotto molteplici punti di vista, non solo relativi alla ospitalità, ma anche della promozione e del marketing. Pur avendo scontato dei ritardi rispetto ad altri territori limitrofi, l’Orvietano si sta decisamente incamminando sulla strada dello sviluppo di questa nuova offerta legata al cosiddetto turismo lento che, come dimostrano le statistiche dell’Ente del turismo, costituisce il segmento di mercato che sta facendo riscontrare i maggiori tassi di crescita a livello nazionale. Cla.Lat.