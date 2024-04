Più acqua per l’eugubino. Nuovo impianto idrico al servizio delle frazioni

È stato risolto il problema dell’approvvigionamento idrico di una vasta area del territorio a sud del Comune di Gubbio, grazie alla realizzazione di un impianto di sollevamento e la posa di circa dodici chilometri di condutture che razionalizza il sistema idrico per le frazioni di Mengara, Colonnata e Valdichiascio, finora non servite dall’acquedotto.

All’inaugurazione di ieri mattina erano presenti il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, l’amministratrice delegata di Umbra Acque Tiziana Buonfiglio e il presidente Filippo Calabrese, il vicesindaco di Gubbio Alessia Tasso, Michele Mencarelli di Auri e Renzo Patacca di Umbra Acque. "Abbiamo realizzato un nuovo impianto di sollevamento e la posa di un tratto di adduzione così da rifornire il serbatoio di Cima di Mengara con l’acqua proveniente dalla sorgente Scirca – ha esordito Tiziana Buonfiglio – allo stesso tempo è stata realizzata una nuova rete per rifornire le utenze della zona fino a ricollegarsi al serbatoio esistente di Colonnata".

Un rapporto di collaborazione, quello tra l’amministrazione eugubina e Umbra Acque, definito dal presidente Calabrese "straordinario e proficuo, grazie al quale sono state effettuate importanti opere per questo territorio". Il sindaco Stirati ha invece posto l’attenzione sul traguardo raggiunto verso la felicità dei cittadini: "Oggi è una giornata felice: il tema dell’acqua veniva posto da decenni da parte della popolazione e finalmente ora possiamo fornire alle cittadine e ai cittadini che risiedono in questo territorio una risposta concreta e importante. Abbiamo ottenuto un finanziamento che ci consente di avere l’acqua in un territorio che conta molti residenti e turisti, un’area che meritava una risposta che oggi, con immenso piacere, possiamo dare". "Un passo importante – ha sottolineato anche il vicesindaco Alessia Tasso – che oggi facciamo grazie alla proficua collaborazione con i cittadini, le pro loco e i referenti di zona e con Umbra Acque, partner di tanti progetti significativi che nel tempo hanno migliorato la qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente". L’investimento per la realizzazione dell’opera è di circa un milione di euro, che rientra tra le opere del “Programma 2020-2023” deliberato dall’Assemblea dei sindaci dell’Auri.