Pista ciclopedonale lungo il Tevere "Opera che fa bene anche al turismo"

Inaugurato il secondo lotto della pista ciclopedonale che collega, lungo il corso del fiume Tevere, l’abitato di Villa Pitignano e Ponte San Giovanni. "Questo intervento – dice l’assessore Otello Numerini – si inserisce in un più ampio contesto di viabilità ciclopedonale che collega tutte le frazioni che si estendono, lungo il Tevere per circa 15 km. La parte restante verrà realizzata tramite i fondi della rigenerazione urbana per far sì che, al termine del progetto, il percorso lungo il Tevere sia riqualificato e rifunzionalizzato per consentire alla cittadinanza di ammirare le bellezze ambientali dell’area. Non solo pista, dal momento che con la rigenerazione urbana sarà possibile riqualificare anche i campi sportivi e le aree verdi (pineta di Ponte Felcino, bosco didattico, Torre della Catasta) valorizzando tutta l’asta del Tevere". Al taglio del nastro era presente tra gli altri anche l’assessore regionale Roberto Morroni, che ha detto: "Quando si constata la qualità di un intervento sulla cosa pubblica ciò è fonte di soddisfazione. Nel caso di specie si tratta di un progetto di duplice valenza, riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana: ciò consente alla città di riappropriarsi di un territorio che, grazie alla presenza del Tevere, è fortemente identitario per la popolazione". Morroni ha parlato di "giorno di festa, perché quello realizzato è un intervento di pregio che da un lato eleva la qualità della vita e, dall’altro, fa da attrattore per un turismo esperienziale in forte crescita".

Silvia Angelici