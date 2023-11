Pino Strabioli a Trevi con l’omaggio a Paolo Poli “Sempre fiori mai un fioraio!“ sul palco del Clitunno

Il Clitunno di Trevi sta per spalancare le porte alla nuova stagione di teatro e danza che prende il titolo di “Atto 2 specialità TEATRO (locale confermato)” ed è promossa da “TEC - Teatro al Centro“, realtà che unisce il Teatro Belli di di Roma, il Teatro di Sacco di Perugia, Magazzini Artistici di Narni e Roma e Povero Willy di Terni. A salire sul palco per l’inaugurazione, domani sera alle 21, sarà Pino Strabioli, raffinato artista orvietano, attore, regista, conduttore televisivo con lo spettacolo da lui scritto e interpretato “Sempre fiori mai un fioraio!” omaggio a Paolo Poli (insieme nella foto). Strabioli sarà accompagnato da Marcello Fiorini alla fisarmonica, con video di Edoardo Paglione e produzione di Alt Academy. A precedere la messinscena, alle 19, Tec offre al pubblico un aperitivo di benvenuto e buon auspicio al bar del teatro.

“Sempre fiori mai un fioraio!” è il titolo di un libro edito da Rizzoli. Poli si è raccontato a Strabioli durante una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell’arco di due anni. Da queste pagine nasce una serata dedicata al pensiero libero, all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il Novecento con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile. L’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di un’esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale di questo paese. Pino Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne “I viaggi di Gulliver” e insieme hanno condotto per Rai 3 “E lasciatemi divertire”, otto puntate dedicate ai vizi capitali. La stagione proporrà dieci spettacoli con grandi nomi del panorama nazionale, omaggi d’autore e un’offerta che spazia tra i fermenti del contemporaneo. Ma anche una rassegna per i più giovani, matinée per le scuole e tre eventi speciali dedicati all’Umbria. Prevendite sul circuito VivaTicket