Pilar Fogliati al PostModernissimo con ’Romantiche’

Nuovo incontro d’autore del PostModernissimo che prosegue in grande stile i festeggiamenti per il decimo anno della sua apertura. E così domani sera l’attesa è tutta per Pilar Fogliati (nella foto), attrice tra le più amate e versatili del nuovo cinema italiano che sarà ospite della sala perugine con “Romantiche“, il suo primo film da regista per il quale è stata premiata col Nastro d’Argento come Miglior Attrice.

Alle 21 incontrerà il pubblico del PostMod per un saluto e resterà in sala per concedersi a un dibattito dopo la proiezione.

“Romantiche“ è un one-woman show che mette in mostra il talento comico e camaleontico di questa giovane regista e attrice, che nel film interpreta Michela, ma anche Eugenia e Tazia e Uvetta: quattro esemplari di giovani donne ciascuna con le proprie paure e incertezze, sogni e desideri, a caccia di un posto nel mondo. Una commedia intelligente e divertente, con la partecipazione in sceneggiatura di Giovanni Veronesi e una dedica a Francesco Nuti. Nel cast ci sono anche Barbora Bobulova, Levante (che firma la colonna sonora) Diane Fleri, Giovanni Toscano. L’incontro con Pilar Fogliati arriva dopo il sold our registrato nella giornata dedicata a Claudio Caligari con Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi, Luca Marinelli e Silvia D’Amico che hanno intitolato una sala al regista prematuramente scomparso e la presenza del regista Andrea Segre per presentare “Berlinguer. La grande ambizione”, con Elio Germano.