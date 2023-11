’Pier de la Pieve’. Il Perugino diventa fumetto

PIEGARO – "Chiuso, rustico, di poche parole. Eppure dietro la scorza dura c’è un tipo vero, schietto e romantico, a cui piacciono le cose belle e fatte bene". Un Perugino come non è stato mai raccontato. Questa l’immagine di Pietro Vannucci che restituisce "Pier de la Pieve. La vita e l’eredità immaginata", il fumetto dedicato al Grande Maestro appena pubblicato su iniziativa dell’Associazione DayDreamers. Realizzato in occasione del cinquecentenario della morte del Perugino, in collaborazione con il Comune di Piegaro e Sistema Museo, il fumetto è stato realizzato con il coinvolgimento attivo degli allievi del corso di disegno nella Biblioteca delle Nuvole di Perugia. La presentazione è avvenuta al Museo del Vetro di Piegaro. Un volumetto realizzato a più mani, come spiegato dal presidente Walter Cappelloni, grazie alla collaborazione di Claudio Ferracci e alla sceneggiatura di Stefano Bruscia.