Piegaro, premio del Comune a chi si è distinto nel 2024

Come da tradizione a Piegaro, durante l’ultimo Consiglio comunale del 2024, l’amministrazione ha conferito tre targhe a cittadini o associazioni che si sono distinti durante l’anno appena concluso o durante la loro carriera.

Proprio la targa alla carriera è stata conferita al dottor Antonio Peltristo per i suoi 65 anni di laurea in medicina e chirurgia e per "essere stato sempre un punto di riferimento per i suoi pazienti, ai quali si è sempre dedicato con professionalità e passione".

A Enrico Tempesta, fondatore dell’associazione Asd Yamaguchi Karate, è andato "un ringraziamento per il suo impegno con i giovani che anche in questo ultimo anno hanno conseguito importanti successi sportivi". L’associazione Yamaguchi Karate, infatti, è attiva da quarant’anni e oggi, oltre a Tavernelle, svolge i suoi corsi a Castiglione del Lago, Fabro, Chiusi e Orvieto.

Infine una targa è stata consegnata all’associazione San Giorgio Valnestore, dei volontari di protezione civile, "per il consueto impegno sia nel territorio che nelle varie missioni umanitarie che li vede abitualmente impegnati". L’associazione, inoltre, proprio quest’anno ha festeggiato dieci anni di vita, anni "carichi e ricchi di condivisione, reciproco aiuto, impegno e volontà".

"È stato un bel momento di gioia e condivisione" ha commentato il sindaco Roberto Ferricelli dopo aver consegnato personalmente i tre riconoscimenti ai concittadini illustri.