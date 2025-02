Piediluco perde. Memorial d’Aloja e Meeting

TERNI Il lago di Piediluco perde il Meeting di canottaggio del 5 e 6 aprile, il 39esimo Memorial d’Aloja dell’11 e 13 aprile e i Campionati italiani senior. Lo comunica la Federazione italiana canottaggio. "Sono ancora in corso i lavori di ammodernamento del Centro tecnico di preparazione olimpica e paralimpica di Piediluco – così canotaggio.org – L’impegno del Comune di Terni, pienamente riconosciuto dalla Fic, per il mantenimento del Meeting (5-6 aprile) e del 39° Memorial d’Aloja (11-13 aprile) a Piediluco, è stato massimo. Allo stato attuale, per le date in essere, non è però possibile garantire gli standard richiesti da Fic per logistica, sicurezza e igiene a terra. In accordo con il Comune di Terni, la Federazione Italiana Canottaggio, considerato il valore storicamente acquisito da una manifestazione internazionale che ogni anno ricorda il suo indimenticato presidente, valuterà la possibilità di recuperare il Memorial d’Aloja sempre nel corso della stagione remiera 2025. Le prove selettive per gli Europei Under 19 di Kruszwica verranno così disputate a Gavirate, all’interno del Meeting Interregionale del 5-6 aprile, che assumerà valenza nazionale limitatamente alle specialità del singolo e 2 senza Junior. In merito al Meeting Interregionale per il Centro-Sud, a seguito dell’impossibilità di svolgere la manifestazione a Piediluco, la Fic informa di aver avviato i contatti con i soggetti territoriali sportivi e istituzionali per l’organizzazione dell’evento a Sabaudia nel week end del 12 e 13 aprile". "Prossimamente verranno fornite comunicazioni relative al Meeting del 10-11 maggio - continua la Fic – , per cui si conferma l’eliminazione delle quote selettive inizialmente previste nelle prove interregionali, e ai Campionati Italiani Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Pararowing che verranno disputati in sedi diverse da Piediluco".