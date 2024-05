Picchia la compagna per gelosia e le impedisce di andarsene

PERUGIA - Avevano litigato, per l’ennesima volta. La loro storia era ormai conclusa, ma quando lei ha voluto allontanarsi, l’ex fidanzato glielo ha impedito prendendola a schiaffi. Questo quanto ricostruito dai carabinieri di Ponte San Giovanni, intervenuti in via del Giochetto dove erano stati chiamati per una lite in casa. Lite, è stato poi accertato, scaturita dalla gelosia dell’uomo, un palestinese di 27 anni, che i militati dell’Arma hanno poi denunciato per maltrattamenti in famiglia. Dagli accertamenti è risultato che il giovane, al culmine di un litigio, avrebbe percosso la sua ex compagna, una 26enne peruviana, che voleva andarsene. Il 26enne, per non farla uscire, le avrebbe impedito di aprire la porta e l’avrebbe colpita al volto con un violento schiaffo, cagionandole lesioni al viso. Una volta riuscita ad allontanarsi, la ragazza ha chiamato i militari che l’hanno accompagnata in ospedale. Dopo le cure necessarie, è la donna è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni. Il 27enne già in passato era stato protagonista di un episodio simile.