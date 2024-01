“Piazzale Berlusconi“. In 1.330 dicono ’no’

TERNI Sono 1.330 le firme raccolte in quattro giorni sulla piataforma specializzata change.org per contestare l’intitolazione del piazzale del nuovo Palasport a Silvio Berlusconi. "Noi, cittadini di Terni - si legge nella petizione on line lanciata da M5S, Rifondazione Comunista e Lista Bella Ciao – , ci opponiamo fermamente alla proposta di intitolare una piazza della nostra città a Silvio Berlusconi. Riteniamo che tale iniziativa del sindaco Bandecchi sia inopportuna e fortemente divisiva per la nostra comunità. Berlusconi è stato accompagnato da tante ombre durante la sua carriera politica e imprenditoriale". "Nonostante il rispetto che meritano le persone defunte - si legge ancora – , ci troviamo davanti a una forzatura che ci obbliga a prendere posizione e a ribadire che non vogliamo che uno spazio pubblico, che rappresenta l’identità e la convivenza dei ternani, sia attribuito a un politico condannato per gravi reati. Chiediamo al prefetto di non concedere deroghe e opporsi alle richieste del sindaco Bandecchi. Tra l’altro tale iniziativa è in contrasto con la legge 1188/1927 che regola la materia e prevede che le intitolazioni di nuove strade o piazze pubbliche siano concesse a persone decedute da oltre dieci anni, salvo deroga da parte del Ministero dell’Interno". La Giunta nei giorni scorsi, su specifico atto d’indirizzo del Consiglio comunale, aveva deliberato l’intitolazione all’ex premier, trasmettendo il provvedimento al prefetto.