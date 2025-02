Piazza Marchese Paolo splende dopo i lavori

CITTÀ DI CASTELLO - Un nuovo luogo d’incontro in città con la rinnovata piazza del Marchese Paolo, un piccolo gioiello cinquecentesco antica corte dei Vitelli ai piedi della biblioteca. Si sono conclusi i lavori da 280mila euro inaugurati ieri che sono stati finanziati con il Pnrr e sostenuti per 60mila euro dalle casse municipali. L’idea è di farne un salotto all’aperto della biblioteca Carducci, accessibile a tutti in sicurezza senza barriere architettoniche, vi sono inoltre panchine sul margine della piazza con prese usb per la ricarica di computer e cellulari con aggancio wi-fi alla rete pubblica. Un ponte tra passato, presente e futuro che rispecchia anche gli obiettivi del Pnrr. "Questa bellissima piazza del Marchese Paolo simboleggia l’idea cardine degli interventi che abbiamo programmato nel centro storico: recuperare i tesori della città per farne luoghi vissuti e funzionali alle esigenze dei cittadini, rispettandone le caratteristiche e valorizzandoli come punti di riferimento per la vita pubblica della nostra comunità", dice il sindaco Luca Secondi insieme alla giunta e ai rappresentanti della società rionale Fabrizio Casacci. "Restituiamo a San Giacomo un luogo importante che torna a essere gradevole e vivibile nel rispetto della sua storia", aggiunge il sindaco con l’assessore Riccardo Carletti mentre ricordano un altro progetto in corso, "la realizzazione di un caffè letterario nella biblioteca Carducci". A condividere l’aspettativa che la piazza divenga un punto di riferimento della città, "frequentato e vissuto", è stato anche il parroco don Andrea Czortek.