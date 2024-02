Piazza Italia Prosegue il restyling : "Il prossimo anno sarà tutta un’altra storia"

Piazza Italia e il dopo pista del ghiaccio. Ultima puntata, si spera. L’altro ieri su parte del selciato dei Giardinetti sono stati eseguiti ulteriori rattoppi, per risanare alcuni solchi che erano serviti per far passare le tracce degli impianti. Il Consorzio Perugia In Centro, che con il Comune si era occupato della regia di tutto il pacchetto degli eventi natalizi, tiene a precisare che i lavori di sistemazione sono stati finanziati dal gestore della pista, come da contratto. "E’ giusto che i cittadini sappiano che non c’è stato alcun aggravio per le casse comunali e dunque per le finanze pubbliche - racconta il presidente del Consorzio Paolo Mariotti –. Con il titolare Dancelli era stato firmato un accordo ben preciso con spese a suo carico in caso di danni alla piazza. E così è stato".

L’impasto di breccino e malta che è stato usato per sanare le falle ora ha un colore che stona con il resto della pavimentazione, ma con il passare di qualche settimana, lo dicono anche i tecnici del Comune, le toppe non saranno più evidenti. Insomma sole, acqua e usura faranno il loro corso. "Per il prossimo anno, se il progetto sarà autorizzato, ci saranno alcune variazioni: cura attenta dell’estetica – anticipa Mariotti –, cappotto isolante a terra, motori e macchinari non in vista ma schermati da apposite strutture".

Silvia Angelici