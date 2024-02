Piazza di Marte. Uffici comunali con i cantieri

TODI – Prosegue il piano di efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale. Nei prossimi mesi potrà essere effettuato l’intervento, già appaltato, per la sostituzione degli infissi del palazzo in piazza di Marte, dove sono gli uffici dei settori urbanistica, lavori pubblici, sviluppo economico e tributi. L’investimento è di 90mila euro finanziati con i fondi della Missione 2 del Pnrr. Da qui a qualche mese verranno cambiati tutti i serramenti esterni, che resteranno comunque in legno, dotati di vetri termici con ogni altro accorgimento utile per il risparmio energetico.

L’edificio era già stato oggetto, nel 2010-2011, ai tempi del primo mandato di Ruggiano, di un consolidamento statico-strutturale, del rifacimento del tetto e dell’abbattimento delle barriere architettoniche per 1,2 milioni di euro. "Con questo nuovo intervento - afferma il primo cittadino - si dà quindi completezza alla sua riqualificazione". Il Comune ha ottenuto, inoltre, per l’annualità 2024 ulteriori 90 mila euro, sempre destinati all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico. La destinazione dell’importo è al momento in fase di valutazione, visti anche i numerosi interventi di efficientamento previsti dall’accordo con Enel X, sia sul fronte elettrico che termico, alcuni dei quali in corso di pianificazione. È intenzione dell’amministrazione reperire nuove risorse per il recupero e restauro dell’annessa ex chiesa di San Giovanni, ora utilizzata come archivio dell’ente: la riqualificazione di quello spazio per fini culturali ed espositivi è una delle priorità.

