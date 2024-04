Piazza del Bacio Ci pensano gli studenti. Fantasia e colori per la riqualificazione

"Un gruppo di studentesse e studenti del Liceo Di Betto, armati di entusiasmo e colore hanno animato piazza del Bacio, operando su un’opera collettiva finalizzata alla riqualificazione di quest’area tanto problematica della città. Il progetto – spiega la preside Emanuela Palmieri – si inserisce all’interno della programmazione di educazione civica e nasce dalla volontà di utilizzare l’opera collettiva quale facilitatore nello studio e nell’analisi della forma attraverso il lavoro e la cooperazione degli studenti. Piazza del Bacio, dall’ aspetto metafisico e severo, è uno spazio ampio, che ben si presta ad un lavoro collaborativo di ampie dimensioni. Inoltre, è frequentata da diverse realtà sociali, ed è spesso teatro di episodi pochi piacevoli per la vita di Fontivegge. Rivisitare questo spazio urbano attraverso l’arte e la bellezza è quanto hanno cercato di fare i ragazzi, con un’esperienza partecipativa che ha stimolato anche il confronto". La referente del progetto è la professoressa Marta Mucciante. Gli studenti sono stati seguiti e coordinati dagli insegnanti degli specifici indirizzi: iBalucani per Arti grafiche bidimensionali, Gradinetta per Arti grafiche tridimensionali, Certuni per Architettura e Ambiente, Mengoni per Design del libro, Andreani, Damiani e Mucciante per Moda e design.