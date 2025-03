"Piazza Chiabolotti partecipazione addio"

"Bocciando il nostro ordine del giorno che chiedeva di non modificare il progetto di riqualificazione di piazza Chiabolotti a Ponte San Giovanni la maggioranza in Consiglio comunale ha letteralmente gettato nel cestino quattro mesi di partecipazione portata avanti dalla precedente amministrazione con associazioni, cittadini, tecnici, architetti ed esperti del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia". Lo affermano in una nota i consiglieri di opposizione Margherita Scoccia e Paolo Befani di Fratelli d’Italia. L’attuale amministrazione a parole va molto forte - affermano- continua ad essere tanto sbandierata la partecipazione, fino a farne un cavallo di battaglia, ma il progetto partecipato di Ponte San Giovanni è stato bocciato, venendo preferita una soluzione studiata a tavolino e non condivisa. Finora la partecipazione non si è mai vista, neppure sulla progettazione della seconda linea del Metrobus, emblema del controsenso di questa amministrazione che, tra le altre cose, prometteva di mettere a posto le strade che invece stanno molto peggio di prima".