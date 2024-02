Piazza 40 Martiri e mercato oggi al centro del consiglio comunale

GUBBIO – Convocato dal Presidente Stefano Ceccarelli (nella foto), il Consiglio Comunale è stato convocato per oggi in doppia seduta (mattutina e pomeridiana) nella sala consiliare della residenza municipale. Si incomincia alle ore 11 per affrontare, in sede di question time, tematiche presentate dai consiglieri su varie tematiche. Si parlerà in particolare della riqualificazione di Piazza 40 Martiri, del trasferimento del mercato settimanale nel Parcheggio del Teatro Romano, delle problematiche di Via Madonna dei Perugini, di Imposta di soggiorno, di Festival Spencerhill, Campo di volo di Cipoletto. Le interrogazioni sono state presentate dai Consiglieri Baldinelli (2), M5S (2) Lega (2), Goracci (1).

Nella seduta pomeridiana, dalle ore 15, si affronteranno, dopo le comunicazioni di sindaco e presidente, varie problematiche di natura politico-amministrativa. In agenda poi mozioni ed ordini del giorno relative alla Alta Media Etruria, al ricordo di Walkiria Terradura Vagnarelli, partigiana eugubina, medaglia d’argento al valore militare.