“Piatto di Sant’Antonio“. Una giornata indimenticabile di condivisione e speranza

Tappe di avvicinamento di Piatto di sant’Antonio Abate, con due iniziative innovative della Prioranza rosa 2025. Il via con il primo appuntamento delle Priore Serventi 2025 con gli ex priori, iniziativa fortemente voluta perchè si mantenga sempre di più la memoria del Piatto e ci si incontri raccontando aneddoti e momenti vissuti nel corso degli anni e delle varie edizioni. Intervenuti Franco Busti prioranza 1972, Elvio Daiani 1990, Giovanni Marzi 2006, Massimiliano Ricciarelli 2006, Vincenzo Di Santi 2006, Moreno Bastianini 2007, Cavallucci 2007, Lamberto Caponi 2007, Giorgio Bartolini 1998, Alessandro Trinoli 2008, Sergio Baldelli 2008, Andreani 2008, Dino Siculi 2009, Velasco Bastianini 2009, Pierluigi Panzolini 2009, Giorgio Ciancaleoni 2009, Orazio Lollini 2009, Giancarlo Betti 2010, Marco Tili 2010. Per il direttivo presenti il presidente Giovanni Granato, Marco Carloni, Luigi Capezzali, Elvio Daiani. Tanti i racconti, con Di Santi che ha portato la bottiglietta da mezzo litro di vino che veniva donata a tutti i consumatori del Piatto e i biglietti dell’allora lotteria. Inoltre, presso l’uliveto comunale di Assisi, ha avuto luogo lo straordinario incontro delle Priore 2025 con l’Associazione italiana down e la parrocchia di Santa Maria degli Angeli per raccogliere le olive tutti insieme. Un momento di socialità che, per la prima volta, ha portato il Piatto sui campi. "Una giornata indimenticabile – fa notare la presidente delle Priore Rita Nardone – per lo straordinario coinvolgimento di numerosi ragazzi disabili che ci hanno donato la loro gioia. Un grazie a tutte le persone che hanno contribuito a rendere speciale questa giornata".