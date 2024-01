Piatto di Sant’Antonio Abate. Inizia il conto alla rovescia. Eventi, taverne e solidarietà

E’ conto alla rovescia, accompagnato da tanti appuntamenti, per il piatto di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, devozione fortemente sentita nella cittadina della Porziuncola, da sempre momento di aggregazione di solidarietà. I Priori Serventi 2024 - David Ascani, Francesco Bazzucchi, Gianluca Cagliesi, Aldo Campelli, Roberto Falce, Giuliano Paparelli, Stefano Pastorelli, Roberto Pierotti, Osvaldo Sensi, Giulio Sportolaro, Antonio Tardioli, Francesco Tomassini -, in vista della giornata clou del 21 gennaio, hanno predisposto un ampio programma di iniziative, a cominciare delle serate della Taverna, aperta tutte le sere, dal 12 al 21 gennaio 2024 dalle 20, all’Antico Ristorante Biagetti. Venerdì 12 il debutto con protagonisti i Rioni dell’Ente Palio J’Angeli 800 e la musica live della No Name Band. Sabato 13 una cena spettacolo da non perdere con l’allegria de 7 Cervelli; domenica 14 una serata a ritmo di folk con "Il Chiodo Fisso", lunedì 15 si sta insieme nel segno della tradizione con tutte le associazioni angelane. E ancora, martedì 16 porchetta e vino offerti dai Priori Serventi e la musica del Duo Fisarmonica, mentre mercoledì 17 i Priori Serventi 2024 diventeranno chef cucinando i piatti della tradizione. Il Piatto sarà come detto anche nel segno della solidarietà: giovedì 18 gennaio si terrà la cena di beneficenza. Venerdì 19 gennaio andrà in scena la serata dedicata ai Priori presenti, passati e futuri, con la presentazione dei Priori Entranti 2024 che serviranno il Piatto nel 2025. Sabato 20 gennaio una serata dedicata alle Comunità Antoniane Gemellate con la musica live del Gruppo Di-vino, e domenica 21 gennaio il gran finale con l’estrazione dei numeri della lotteria e la degustazione del Piatto di Sant’Antonio in Taverna. Inoltre, tra le altre iniziative di avvicinamento al Piatto di Sant’Antonio 2024, domani ci sarà l’inaugurazione della Tavernetta, locale sotto le logge del Palazzo del Capitano aperto dal tardo pomeriggio alla sera, dal 12 al 21.

Maurizio Baglioni