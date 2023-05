Piano dei trasporti Via libera al preliminare

La Giunta dell’Umbria ha approvato il Documento programmatico preliminare del Piano regionale dei Trasporti ed il relativo "Rapporto preliminare ambientale", ai fini dell’avvio della procedura di formazione, adozione e approvazione del nuovo Piano regionale dei Trasporti 2022-2032. Si tratta di uno strumento fondamentale di programmazione, coordinamento e controllo delle politiche per la gestione dei trasporti pubblici e privati, per la realizzazione e gestione delle infrastrutture civili stradali e ferroviarie e per la tutela della salute dei cittadini. Un Piano che "intende realizzare una pianificazione completa del sistema della mobilità delle persone e del trasporto e logistica delle merci attraverso una visione che si fonda sull’integrazione di tutte le modalità di trasporto per assicurarne la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il Piano inoltre deve contribuire a cogliere gli obiettivi fissati dal Green DealEuropeo che mira ad una riduzione del 90% delle emissioni dei trasporti al 2050".