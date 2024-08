Piana del Cavaliere. Torna il festival a teatro

Si accendono le luci al teatro Mancinelli per l’ottava edizione dell’Orvieto festival della Piana del Cavaliere, dedicata quest’anno alla metamorfosi. Dal 5 al 15 settembre artisti di fama internazionale si alterneranno sul palco dello storico teatro. Un programma che si arricchisce di anno in anno con artisti, musiche e rappresentazioni. Al via giovedì 5 settembre, ore 21, con “Ensemble InCanto“ con la soprano Elisa Cenni e il direttore Fabio Maestri. Venerdì 6, ore 21, il concerto, “Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 9“. Sabato 7, alle 17.30, appuntamento con la conferenza letteraria tenuta da Bruno Milone e dedicata al tema “Metamorfosi“, leitmotiv di quest’anno e, a seguire, alle 21, su il sipario del Festival 2024 con il concerto d’inaugurazione “Tre Fenomeni“, a firma del premio Oscar Nicola Piovani che dirigerà l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani in collaborazione con Umbria Green Festival. Domenica 8 alle 17.30 in scena la rappresentazione multisensoriale “Ladre di sabbia“.