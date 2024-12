Pestaggio, quattro contro uno, ripreso da una telecamera: indagini per tentato omicidio

Perugia, 21 dicembre 2024 – Tentato omicidio. Con questa ipotesi la Procura della Repubblica di Perugia coordina le indagini di polizia e carabinieri dopo un brutale pestaggio avvenuto giovedì sera nella zona della stazione di Fontivegge, a Perugia. L'aggressione è stata immortalata dalla telecamera di sorveglianza di fronte all'edificio in cui si e' verificato il pestaggio. L'aggredito, identificato per un 31enne marocchino, viene ripetutamente percosso da almeno quattro uomini. Viene preso a calci in testa e colpito con un bottiglia di vetro tra i passanti che si allontanano. Nelle immagini si vedono anche due donne che tentano di fermare, senza immediati risultati, la violenza. Gli investigatori avrebbero identificato un paio dei presunti responsabili grazie alle indicazioni del ferito, giudicato guaribile in 30 giorni.