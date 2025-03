Perugino e pellegrinaggi. Nuovo trekking urbano

In occasione del Giubileo 2025 il trekking urbano di Città della Pieve cambia veste, per unire la bellezza del Perugino al tema dei pellegrinaggi medievali.

La città, infatti, sorse lungo una strada che a partire dal XII secolo sarebbe divenuta la Via Romea Germanica, la miglior via per andare a Roma per tutti quei pellegrini, e non solo, che provenivano dall’Europa Centro-Orientale.

Il nuovo trekking urbano, dunque, percorrerà il tratto urbano della Via Romea Germanica, ossia Via Vannucci e Via Beato Giacomo Villa, puntando l’attenzione sui luoghi di accoglienza per i pellegrini e la loro storia, e allo stesso tempo permetterà di scoprire le opere principali del Perugino, distribuite lungo lo stesso asse viario.

L’itinerario condurrà all’Oratorio dei Bianchi, alla Cattedrale e al Museo Civico-Diocesano di Santa Maria dei Servi, luoghi legati dal filo rosso del grande artista Perugino e dell’accoglienza medievale.