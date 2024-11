Perugia-Ternana, tocca a voi. Il “Curi” torna a riempirsi. Superata quota 8000 spettatori

Perugia, 10 novembre 2024 – Sa​​​​​​le l’attesa. Perché il derby Perugia-Ternana non perderà mai il suo fascino. A prescindere dalla categoria e, in questo caso, dalla classifica che vede i biancorossi arrancare e i rossoverdi lanciati. Una città che si mobilita, lo stadio che torna a riempirsi e la tradizione che si ripete: i tifosi che alla vigilia incontrano la squadra per dare la giusta carica in vista del match contro le Fere. Stavolta i gruppi della Nord hanno scelto momenti differenti per incitare il gruppo.

Ieri mattina una delegazione della Brigata si è presentata allo stadio per salutare, parlare con la squadra, lanciare qualche coro per trasmettere al gruppo, se fosse necessario, l’importanza del match.

Nel tardo pomeriggio, invece, gli Ultras (Armata Rossa, Ingrifati e Nucleo XX Giugno) hanno raggiunto la sede del ritiro del Perugia per incontrare la squadra. Cori, fumogeni e bandiere e tanta carica per la sfida di oggi pomeriggio alle 15 al Curi. Con i giocatori e lo staff tecnico che hanno assistito e ascoltato i cori dei sostenitori.

E poi c’è oggi. La grande mobilitazione: allo stadio biancorosso oggi ci sarà il record di pubblico della stagione. Alla chiusura del botteghino ieri sera erano oltre ottomila (8.300) gli spettatori previsti, compresi gli ospiti che arriveranno da Terni (1100) in una giornata che si preannuncia “calda” anche per quanto riguarda l’ordine pubblico.

Limitazioni e restrizioni in occasione della sfida di domani Perugia-Ternana. In vista dell’atteso derby in programma alle 15 allo stadio Renato Curi, il Comune di Perugia ha annunciato una serie di restrizioni finalizzate a garantire la sicurezza pubblica. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha infatti emesso un’ordinanza che limita la vendita di bevande alcoliche e l’uso di contenitori in vetro e lattina, misure mirate a prevenire eventuali disordini tra le tifoserie.

Dalle 12 di oggi, nelle vie attorno allo stadio sarà vietata la vendita di bevande con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi. Questo divieto si estenderà fino a 15 minuti dopo la fine della partita. Inoltre, per un periodo di due ore successivo alla conclusione dell’incontro, sarà proibito vendere bevande in contenitori di vetro o lattina.

Modifiche anche per quanto riguarda il traffico. Per ciò che concerne la circolazione stradale, per consentire in condizioni di sicurezza il regolare afflusso dei tifosi ospiti nel settore di curva sud a loro riservato, verranno attuate le seguenti misure: dalle 12.30 alle 15 la circolazione sarà interdetta in via Cortonese nel tratto ricompreso tra Menchetti e Brocani ed in viale Centova nel tratto compreso tra la rotatoria e l’intersezione con viale Conti. Si raccomanda ai tifosi di casa di non utilizzare le uscite in entrambe le direzioni del raccordo Perugia-Bettolle di Madonna Alta in quanto interdette.