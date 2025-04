Perugia Templare, lezioni e visite sulle tracce dei Cavalieri del Tempio

Due giornate dedicate all’Ordine dei Cavalieri del Tempio con i maggiori studiosi di storia medievale e con visite guidate al Complesso di San Bevignate (foto) a Perugia e al Castello dei Cavalieri di Malta di Magione. Ecco “Perugia Templare“, lo speciale focus che il Festival del Medioevo dedica domani e sabato alle controverse vicende dell’Ordine dei cavalieri del Tempio, fondato nel XII secolo da Ugo di Payns per proteggere i pellegrini che si recavano in Terrasanta e poi diventato, nel giro di qualche decennio, un modello organizzativo per altri ordini monastico-militari. Sede dell’evento sarà il Complesso di San Pietro, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università con protagonisti sei tra i più qualificati studiosi dell’età medievale e dell’Umbria del XIII secolo.

Domani proporranno lezioni di storia a ingresso libero dedicate al racconto del “secolo d’oro” di Perugia e San Bevignate, la più importante chiesa templare al mondo, dove si conserva un eccezionale ciclo di affreschi realizzato nel momento storico di massimo splendore dell’ordine religioso-cavalleresco: Stefania Zucchini alle 10.30 con “La Perugia del Popolo. La città fra XIII e XIV secolo“, alle 11.15 Maria Grazia Nico Ottaviani con “Bevignate, Bonvicino e gli altri“ e alle 12 Franco Mezzanotte con “L’acqua sull’acropoli“. Quindi alle 16.30 Gaetano Curzi con “San Bevignate a Perugia e i Templari, alle 17.15 Mirko Santanicchia con “Dai Templari agli Ospedalieri. Le tracce figurative di un passaggio“ per finire alle 18 con Franco Cardini “Alle origini della cavalleria“. Sabato ci saranno poi le visite guidate a cura di Mirko Santanicchia, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta sel Castello dei Cavalieri di Malta di Magione alle 10.30 3 della chiesa di San Bevignate alle 15.30, sempre con ingresso libero. “Perugia templare” è organizzata in collaborazione con l’Università e il Comune di Perugia che nel 2017 ha contribuito a fondare l’associazione europea “Templars Route European Federation“ per creare uno specifico itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa.