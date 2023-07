Perugia Meravigliosa, "Perugino come non l'hai mai visto" con Videomapping

1Resterà aperta a tutti ogni sera fino al 5 novembre, dalle 21.30 alle 2, la video proiezione “Perugino come non l’hai mai visto”, entusiasmante spettacolo di realtà immersiva, progettato con innovative tecniche di videomapping che interagiscono con l’architettura del palazzo e della chiesa dell’Università degli studi di Perugia e con le logge del dipartimento di Fisica e Geologia in piazza dell’Università. Una replica della mostra virtuale dedicata a Pietro Vannucci, inaugurata lo scorso primo giugno, è andata in scena nei giorni scorsi preceduta da una breve presentazione nel chiostro di Palazzo Murena. "L’ateneo è un punto di riferimento indiscutibile nel nostro Paese e nella nostra città – ha detto il sindaco Andrea Romizi -. La sua centralità è ribadita anche dal fatto che è sempre coinvolto nelle più importanti progettualità dell’amministrazione comunale offrendo il suo contributo unico, prezioso e di eccellenza.

Questo apporto non poteva mancare neppure in occasione delle celebrazioni per i 500 anni

dalla morte del Perugino. Ringraziamo la comunità accademica e in particolare l’impegno e

la geniale intuizione della professoressa Galassi, insieme agli studenti della Scuola di specializzazione di cui è direttrice, per lo spettacolo di videomapping che arricchisce di ulteriori emozioni questo anno peruginesco denso di accadimenti. È particolarmente bello poterlo condividere mentre è in corso anche Umbria Jazz, in questi giorni in cui Perugia è davvero meravigliosa". Completa il progetto un e-book, un libro interattivo che contiene accurate descrizioni delle opere selezionate – a firma degli allievi della Scuola di Specializzazione in Beni Storico

Artistici – corredate di riproduzioni e note bibliografiche.