Perugia, l’inedito sabato alle urne. Scoccia e Ferdinandi votano in Borgo. Alta affluenza per tutto il giorno

Un sabato alle urne. Non era mai successo fin qui in Italia e anche se non sono state effettuate rilevazioni intermedie sull’affluenza, durante il pomeriggio di ieri in tutte le 159 sezioni di Perugia c’è stato un afflusso molto elevato: in alcuni casi c’è stata qualche coda, ma la presenza degli elettori – secondo quanto ha verificato La Nazione in alcuni seggi – è stata continua ed elevata per tutta la giornata, per certi tratti un fatto inaspettato. Oggi si replica fino alle 23 e il dato dell’affluenza verrà rilevato alle 12, alle 19 e alle 23. Proprio questo – insieme agli Exit poll che interesseranno anche Perugia – subito dopo la chiusura delle sezioni elettorali sarà un primo dato significativo per poter fare le prime riflessioni.

Fatte le dovute premesse, ieri al voto si sono recati anche i candidati a sindaco del capoluogo: lo hanno fatto tutti tranne Massimo Monni che a quanto pare andrà al seggio oggi intorno a mezzogiorno. E la sfida fra Margherita Scoccia (centrodestra) e Vittoria Ferdinandi (centrosinistra-cinquestelle) si è spostata in Borgo XX Giugno: le due candidate, infatti, hanno votato nella stessa scuola anche se in sezioni diverse. Scoccia è arrivata intorno alle 16, sorridente e rilassata: è entrata in cabina e uscita dopo pochi secondi. I fotografi l’hanno immortalata mentre infilava la scheda nell’urna e i giornalisti mentre usciva hanno provato a ‘carpirle’ una dichiarazione ma lei è rimasta in un rigoroso silenzio elettorale. Un paio di ore dopo ha pubblicato una foto sui suoi profili social mentre è sorridente con i suoi due figli: "Ho votato – ha scritto - Adesso (finalmente) un po’ di tempo con la mia famiglia. Buon voto, Perugia".

Ferdinandi invece si è presentata una quarantina di minuti più tardi, intorno alle 16.45: a quanto pare i due staff si erano accordati per evitare si incrociassero (tra loro, va detto, i rapporti sono di grande cordialità). Stesso percorso con foto e domande per la candidata del Campo largo che si è limitata a sfoggiare il suo immancabile sorriso. "Buon voto a tutte e tutti. Andate a votare, fate vincere la democrazia" ha poi scritto sulle sue pagine social, con tanto di foto davanti all’urna.

In mattinata a Bosco ha anche votato Davide Baiocco (per lui la camicia bianca di ordinanza), candidato civico appoggiato da due liste, che si è invece fatto fotografare davanti al tabellone dei candidati. Nel tardo pomeriggio è andato alle urne anche Leonardo Caponi (il suo seggio è a Perugia, in via del Fosso), aspirante sindaco dell’estrema sinistra, che si è presentato in giacca e cravatta. Monni come detto voterà oggi intorno a mezzogiorno.

Michele Nucci