Perugia: la polizia locale in campo contro le truffe agli anziani dal 2025

Dal prossimo a combattere le truffe agli anziani sarà anche la polizia locale di Perugia. A comunicarlo è direttamente il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonio Donato, a cui la sindaca Vittoria Ferdinandi ha assegnato la delega alla sicurezza urbana del Comune di Perugia. Donato ha infatti partecipato in prefettura alla riunione con la quale è stato dato il via libera al progetto.

"Grande soddisfazione per l’approvazione in sede di Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in prefettura del progetto presentato dal Comune di Perugia per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani – fa sapere il consigliere delegato – . Molti anziani vivono da soli o in condizioni di isolamento sociale, fattori che li rendono bersagli facili per i truffatori. Questo isolamento spesso si combina con un’incertezza nell’uso degli strumenti digitali, aumentando il rischio di cadere vittima di frodi".

"Il progetto – continua Antonio Donato – partirà nei primi mesi del 2025 e sarà eseguito dalla Polizia locale con oltre 400 ore di presidi in aree sensibili come uffici postali, mercati, laboratori Usl, ed altre aree pubbliche. Non mancherà la stampa e la distribuzione di materiale informativo per mettere in guardia i nostri anziani e per fornirgli un supporto guida che possa rendere più facile la difesa dalle moderne tecniche di truffa". Saranno realizzate brochures multilingue distribuite nella rete di farmacie Afas, negli Uffici relazione con il pubblico, Sportelli al cittadino e Centri socio culturali. "È stato previsto – aggiunge il consigliere – anche l’acquisto di due veicoli. Questo importante progetto mira a difendere i nostri cittadini più vulnerabili, educando e rafforzando la loro consapevolezza per un più sicuro vivere quotidiano". Secondo quanto emerso sarà mobilitato personale in servizio presso i Nuclei decentrati della polizia locale, pattuglie di viabilità e territoriale, nonché personale dell’ufficio sicurezza urbana e ambientale e del Nucleo decoro urbano Fontivegge "in modo da coprire contemporaneamente anche più aree". La scheda del progetto prevede 200 servizi da un’ora da parte di una pattuglia composta da 2 persone.