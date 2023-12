Perugia, la pista di ghiaccio che non gela: "Colpa dello scirocco. E la logistica ha fatto il resto”

Perugia, 5 dicembre 2023 – “Nel bene o nel male , l’essenziale è che se ne parli", recita un vecchio adagio. E questo avviene a Perugia, a proposito del “Natale Perfetto (?!)“, il pacchetto di eventi festivi proposto dal Comune e dal Consorzio Perugia Incentro. A tenere banco, oltre al viale addobbato a metà, è la pista del ghiaccio ai Carducci che non gela e che per ben due volte ha dovuto slittare l’apertura. Tutta colpa delle intemperanze climatiche o qualche cosa è andata storta anche sul fronte della logistica? Lo abbiamo chiesto al proprietario David Dancelli.

“Non è la prima volta che capita - spiega l’imprenditore -. Anche la pista di Foligno gestita da mio zio e le altre due che abbiamo a Tarquinia e a Viterbo sono state chiuse perché non si formava il ghiaccio a causa delle temperature troppo elevate". E a chi ribatte che si potrebbero potenziare i generatori risponde: "il motore non è regolabile lavora da subito alla massima potenza. Anzi, quando trova la giusta temperatura stacca in autonomia. E’ successo quello che è successo in tutta Italia: scirocco e poco freddo. Il 28 sera avevamo tre centimetri di ghiaccio. Poi si è messo a soffiare il vento caldo, che ha vanificato il processo di congelamento".

Dunque clima avverso, ma anche la conformazione della pista, unica in tutto lo Stivale per grandezza e articolazione, ha inciso e non poco sui tempi del montaggio (progetto da 200mila euro). "Volevo ricordare – sottolinea Dancelli – che abbiamo adeguato una pista ad una piazza, tra l’altro tra le più ventose dell’acropoli". Detto questo e incrociando le dita, giovedì ci sarà l’inaugurazione. Fino al 7 gennaio si potrà pattinare tra le aiuole e le fontane dei Giardinetti con 8 euro (mezz’ora) e 10 euro (un’ora). Freddo permettendo.