Perugia, la carica dei quattrocento: "Grifo, vinci per la tua gente. Vogliamo il fuoco nei vostri occhi"

“Vinci per la tua gente”, recita l’imponente striscione di fronte allo stadio Curi. A reggerlo i tifosi del Perugia, pronti a vivere un altro derby diverso, lontano dagli spalti. In quattrocento ieri pomeriggio hanno raggiunto Pian di Massiano per salutare la squadra in partenza per Terni. Sono alcuni dei tifosi biancorossi che oggi non saranno sugli spalti dello stadio Liberati a seguire il derby Ternana-Perugia.

Gli Ultras del Grifo disertano il match da diverse stagioni a causa delle forti restrizioni imposte per la sfida, gli altri supporter del Perugia, che invece hanno accompagnato la squadra al Liberati, non potranno esserci a causa del divieto di quattro mesi imposto dopo gli incidenti ai autostrada con i tifosi della Lucchese. Ma la vigilia resta sempre un appuntamento fisso. Quello della carica, dei cori, in vista della partita più sentita dell’anno. I tifosi hanno voluto manifestare il sostegno al gruppo di Vincenzo Cangelosi che si appresta a vivere una sfida con un grado di difficoltà elevato. "Ci aspettiamo l’impegno che avete messo in campo nell’ultimo mese – hanno detto i tifosi alla squadra biancorossa schierata ad ascoltare le parole di incoraggiamento – siamo molto contenti di come stanno andando le cose ultimamente. In questo momento mancano delle persone che vorrebbero esserci ma non possono perché stanno pagando per la loro passione. La stessa passione che vogliamo vedere in voi nel derby con la Ternana. Anche se non saremo presenti sugli spalti, saremo comunque con voi: vogliamo vedere il fuoco nei vostri occhi, lo stesso fuoco che abbiamo noi. Forza ragazzi!".

La squadra ha ascoltato le parole e ha applaudito i tanti tifosi accorsi allo stadio. E poi il via ai cori, con le bandiere al vento e i fumogeni che hanno colorato il piazzale davanti l’ingresso allo stadio. Oggi c’è il derby, ed è sempre un giorno speciale.

F.M.