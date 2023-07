Perugia, il Gruppo PD chiede interventi urgenti al Centro di Salute Mentale del Bellocchio

"Il Centro di salute mentale del Bellocchio è di proprietà del Comune di Perugia e presenta numerose criticità strutturali e di decoro: dalla non agibilità di alcune aree della struttura ai danni presenti sulle mura esterne e le pareti interne dell’immobile, dal sistema di condizionamento obsoleto e malfunzionante alla pavimentazione esterna danneggiata, fino ad arrivare alla inagibilità delle scale di ingresso". Proprio perché l’immobile è di proprietà comunale, il gruppo del Pd a Palazzo dei Priori ha depositato un atto, primo firmatario Francesco Zuccherini, per chiedere di sistemare la struttura che ospita il Csm del Bellocchio o di trovare una soluzione idonea in una nuova sede. "Il Centro di salute mentale – aferma il pd – svolge un ruolo centrale di promozione e tutela della salute mentale dei cittadini, una struttura molto importante nel quadro della sanità pubblica e riconosce come principi fondamentali quello dell’offerta di una vasta gamma di servizi".