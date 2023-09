Perugia e l’Unità d’Italia Suona la Fanfara. Varasano: "Tra le prime città benemerite"

"Perugia è tra le prime città benemerite del Risorgimento. Alla fine dell’Ottocento fu infatti insignita della medaglia d’oro per il ruolo avuto in quel processo storico". A ricordarlo è l’assessore alla cultura del Comune, Leonardo Varasano, nella sala della Vaccara, dove ieri mattina è stata accolta la Fanfara di Ascoli Piceno nell’ambito delle celebrazioni per il 14 Settembre 1860. Da qualche anno a Perugia per l’occasione vengono invitate anche le Fanfare di altri territori e stavolta la scelta è caduta su quella di Ascoli Piceno, la città che nel 2024 ospiterà il raduno nazionale dei Bersaglieri. Presenti, tra gli altri, anche il presidente Francesco Taddei e altri rappresentanti della sezione perugina dell’Associazione nazionale Bersaglieri, nonché esponenti dell’associazione Porta Pesa-Borgo Sant’Antonio con il presidente Francesco Pinelli.

E’ quindi seguito lo scambio di gagliardetti tra il capo fanfara della Fanfara umbra, Osvaldo Orsini, e quello della Fanfara di Ascoli Piceno, Matteo Luzi. La mattina si è conclusa in corso Vannucci con il concerto di quest’ultima che ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori. Nel pomeriggio, dopo i saluti delle autorità, l’esibizione della Fanfara umbra dei Bersaglieri, di quella di Ascoli Piceno e della Musica dei Granatieri di Sardegna. Il ricco programma di eventi si concluderà oggi in Borgo Sant’Antonio, zona della città in cui, su iniziativa dell’omonima associazione, è rimasta particolarmente viva la rievocazione del XIV Settembre e dei valori civici ad esso collegati.