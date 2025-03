Perugia diventi Città delle donne . Le proposte per l’Otto Marzo : "Diritti, servizi e stop alla violenza"

PERUGIAL’8 marzo non deve essere soltanto una giornata celebrativa. Ma soprattutto deve diventare occasione per mettere a fuoco molti temi che riguardano l’universo femminile e i nodi ancora da sciogliere. A partire dalla piaga della violenza, alle discriminazioni salariali, al diritto, spesso negato da alcune culture, di poter scegliere la propria strada e il proprio destino in autonomia. Parte da queste premesse il calendario degli appuntamenti istituzionali, fissato per sabato in occasione della Giornata internazionale della donna.

Alla sala della Vaccara l’amministrazione comunale avvia un percorso per progettare insieme alla cittadinanza una “Perugia più a misura di donna“. Interverranno la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera. Sono organizzati cinque tavoli tematici di discussione: “Casa delle donne“, “Servizi sociali ed educativi“, “Consultori e salute di genere“, “Lavoro e gender pay gap“, “Contrasto alla violenza di genere“.

E sempre su iniziativa del Comune domani alla sala Sant’Anna, conferenza a più voci su “Donne oltre i numeri“. "In occasione dell’8 marzo – spiega Francesca Tizi, assessora ai servizi al cittadino – abbiamo coinvolto amministratori, esperti dell’Istat, rappresentanti del mondo accademico e associativo per analizzare la condizione della donna in Umbria attraverso dati concreti, che restituiscono un quadro chiaro sia a livello locale che nazionale. Riteniamo che un approccio basato sui dati sia indispensabile per orientare scelte strategiche in ambiti cruciali come le politiche di genere, il welfare e l’inclusione sociale. Per questo, lavoreremo per rafforzare il ruolo dell’ufficio statistica del Comune, affinché diventi sempre più un supporto strategico per la programmazione e la valutazione delle politiche pubbliche".

Parlare di donne, significa anche salvaguardia della salute, servizi efficienti e garantiti. Oggi sarà presentata “Prenditi cura di te”: campagna di prevenzione tumori al seno e visite senologiche per le lavoratrici socie e dipendenti di Nuova Dimensione (sala della Vaccara alle 12).

Silvia Angelici