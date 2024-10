Perugia, agenti sotto copertura nell’indagine sull’eroina tagliata con il Fentanyl

Perugia, 8 ottobre 2024 – Una «complessa e articolata» indagine, anche con agenti sotto copertura, è stata compiuta dalla squadra mobile di Perugia in seguito al rinvenimento ad aprile di una dose di eroina tagliata con il Fentanyl. Emerge da una nota della Procura del capoluogo umbro che annuncia una conferenza stampa per mercoledì 9 ottobre alle 11.30 in questura.

Il campione di eroina era stato consegnato dal personale di una cooperativa che opera nel settore dei servizi sociali. Che a sua volta lo aveva ricevuto da un tossicodipendente di Perugia.